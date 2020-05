Fiorentina su Lucas Paquetà: il brasiliano piace sia a Commisso che a Iachini. Il presidente viola vuole un numero 10, e gli piace più lui di De Paul. Per il mister invece potrebbe essere utilizzato in diverse zone del campo. Primo nodo da sciogliere? La disponibilità del calciatore a trasferirsi alla Fiorentina, visto che a gennaio non era convinto. Ora bisogna trovare un accordo sulla lunghezza del contratto e sull’ingaggio. Per il Milan può partire. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.