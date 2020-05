L’ex viola Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue parole: “Lirola nell’affare Paquetà? Se il Milan fosse d’accordo non ci penserei un attimo. Il brasiliano in rossonero paga le difficoltà societarie. I talenti veri trovano sempre il modo di coesistere. Concorrenza a Castrovilli e Ribery? Se puntialleuropa devi avere ricambi di pari livello. Milenkovic? Oggi 30 milioni sono tanti per lui (c’è il Napoli) ,a certe condizioni va dato via. Coi soldi in mano lo puoi sostituire”.