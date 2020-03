È stato il sogno estivo di Commisso. Rocco da calciatore era un mediano alla Gattuso ma per la sua Fiorentina ha sempre voluto giocatori di qualità. E un vero numero 10. Come lo è stato Antognoni che oggi lavora al suo fianco nella “famiglia viola”. Daniele Pradè nell’agosto scorso ha cercato di acquistare Lucas Paquetà. Il gioiello brasiliano non era più una figura centrale nel progetto rossonero firmato Elliott. Tornando ad agosto scorso l’assalto della Fiorentina si è arenato davanti a due aspetti: 1) il Milan era disposto a cedere il brasiliano solo in prestito senza nessuna opzione scritta di riscatto; 2) Lucas non era entusiasta dell’idea viola, non ritenendo la squadra a quei tempi allenata da Montella adeguata alle sue ambizioni. Dodici mesi dopo Rocco è pronto a riprovarci. Stavolta la trattativa con i club rossonero ha basi di partenza profondamente diverse. Il Milan è disposto a cedere Paquetà a titolo definitivo. Chiede quaranta milioni ma potrebbe accontentarsi di trenta più bonus. Cifre che la Fiorentina e altre società interessate al giocatore già conoscono alla perfezione. Resta il secondo ostacolo da dribblare e cioè la volontà dell’ex Flamengo. E su questo fronte i problemi ci sono ancora. Lucas ha corteggiatori importanti. Pradè comunque ci proverà. La Fiorentina segue con interesse anche un altro giocatore che oggi fa parte della rosa rossonera. Stiamo parlando di Jack Bonaventura. Obiettivo da anni del club viola. Il 30 giugno scadrà il suo contratto con il club rossonero. Lui, probabilmente, avrebbe voluto restare ma il gruppo Elliott, invece, non è interessato a rinnovargli il contratto. Alla Fiorentina piace molto il suo profilo. E anche la sua capacità di adattarsi a più ruoli. Commisso ha la potenzialità economica per mettere sul piatto un contratto importante oltre alla certezza di metterlo al centro di un pro getto tecnico ambizioso. E ci sono anche Napoli, Torino e qualche interessante opzione straniera. Ma la Fiorentina non molla la presa. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.