Sportmediaset, il Milan vuole Milenkovic, ipotesi scambio di prestiti con Paquetà. Serve l'ok del trequartista

I due calciatori faranno il percorso inverso per la prossima stagione?

Da diverso tempo si parla di intrecci di mercato tra Fiorentina e Milan. I viola ed i rossoneri sono al lavoro per definire uno scambio di prestiti tra il difensore Milenkovic, che passerebbe al Milan e il trequartista brasiliano Paquetà, che sarebbe destinato al percorso inverso. Serve l'ok di Paquetà. Lo scrive Sportmediaset.

https://www.labaroviola.com/sportitalia-la-prima-scelta-di-di-francesco-e-la-fiorentina-in-settimana-lincontro-per-trovare-lintesa/110643/