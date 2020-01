Letteralmente scatenata nelle ultime ore di calciomercato, la Fiorentina ha preso Duncan, ha virtualmente completato l’operazione Amrabat, ma ha in testa il sogno Paquetà. Dobbiamo viaggiare con prudenza perché non è un’operazione semplice e, quindi, vi avvertiamo sulla complessità dell’affare. Ma una cosa è sicura, il club viola, dopo Duncan, vuole provare a trovare tutte le intese per portare il brasiliano a Firenze già entro le 20 di venerdì. Impegnata nella semifinale di Coppa Italia con l’Inter, da stanotte la Fiorentina si rimetterà al lavoro per capire la fattibilità dell’operazione. Una porta va lasciata aperta.

