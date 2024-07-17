Schira svela le cifre di Pongracic: "Guadagnerà 2,1 milioni l'anno fino al 2029, al Lecce 14 milioni più bonus"

Pongracic arriverà alla Fiorentina per 14 milioni più bonus. Il difensore firmerà fino al 2029 per 2,1 milioni di euro netti a stagione

L'esperto di calciomercato Nicolò Schira ha confermato l'arrivo di Marin Pongracic alla Fiorentina. Inoltre, Schira ha anche rivelato le cifre dell'affare che porterà il difensore croato alla corte di Raffaele Palladino: in viola, Pongracic guadagnerà 2,1 milioni di euro netti all'anno e firmerà un contratto fino al 2029. Per assicurarsi le sue prestazioni, la Fiorentina sborserà 14 milioni di euro più bonus al Lecce, garantendo così una corposa plusvalenza alla società salentina. Questo il post di Schira con i dettagli sulla trattativa:

NZOLA AL VERONA?

https://www.labaroviola.com/nzola-verso-verona-lhellas-punta-dany-mota-si-complica-la-pista-per-lattaccante-della-fiorentina/261029/