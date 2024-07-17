Nzola verso Verona? L'Hellas punta Dany Mota, si complica la pista per l'attaccante della Fiorentina
L'attaccante della Fiorentina M'Bala Nzola piace all'Hellas Verona, ma ha costi per il momento inaccessibili per la società veronese
La questione attaccante è centrale nei pensieri del Verona, bisognoso di rinforzi in quella zona del campo. Con Henry a Palermo e Noslin alla Lazio, urge un innesto da consegnare al nuovo mister Paolo Zanetti. Secondo quello che riporta L'Arena, un nome presente sul taccuino dei dirigenti gialloblù è quello di Dany Mota del Monza.
Al contrario, diventa sempre più complicata l'idea dei giorni scorsi, ovvero di portare M'Bala Nzola nella città di Romeo e Giulietta. L'attaccante è in uscita dalla Fiorentina (che in quel ruolo ha deciso di puntare su Kean, prendendolo dalla Juventus), ma ha costi inaccessibili per le casse del patron Setti. Solo a condizioni più accettabili, la sua candidatura per l'attacco di Zanetti può riprendere quota. Nel frattempo, Mota resta in pole.
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