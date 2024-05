Schira annuncia: “Ikoné potrebbe lasciare la Fiorentina a giugno. Due club turchi su Brekalo”

Arrivano novità sul mercato della Fiorentina in vista della sessione estiva di calciomercato, in particolar modo sugli esterni. Infatti, stando quanto riportato da Nicolò Schira, attraverso il suo profilo X, Jonathan Ikoné potrebbe lasciare il club viola durante l’estate. Ma non solo. Due club turchi avrebbero richiesto informazioni al club viola per Josip Brekalo, esterno di proprietà della Fiorentina, attualmente in prestito all’Hajduk Spalato.

