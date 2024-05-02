L'arbitro dimissionario Volpi precisa: "Mi sono dimesso per un problema personale molto serio"

Arriva la spiegazione dell'arbitro Volpi per le sue improvvise dimissioni, sono legate ad un problema personale

Mi sono dimesso per un problema personale molto serio… Chiunque abbia voglia di scrivere in qualsiasi posto e a qualsiasi titolo inesattezze per screditare la mia persona si divertirà con i miei legali”. L’arbitro Manuel Volpi di Arezzo, che ieri ha annunciato a sorpresa a soli 35 anni le sue dimissioni dell’Aia poche ore dopo aver diretto – non senza polemiche – la partita tra Cremonese e Pisa in Serie B, ha voluto precisare, sempre su Instagram ma stavolta con una Stories, i motivi alla base del suo addio all’arbitraggio, in risposta a una serie di insinuazioni circa le dimissioni del fischietto classe 1988 originario di Città della Pieve, in Umbria. Lo riporta Sportface

IKONE E BREKALO IN PARTENZA

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