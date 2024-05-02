Labaro Viola

L'arbitro dimissionario Volpi precisa: "Mi sono dimesso per un problema personale molto serio"

Arriva la spiegazione dell'arbitro Volpi per le sue improvvise dimissioni, sono legate ad un problema personale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 maggio 2024 16:28
L'arbitro dimissionario Volpi precisa: "Mi sono dimesso per un problema personale molto serio" -
News
Volpi
Condividi

Mi sono dimesso per un problema personale molto serio… Chiunque abbia voglia di scrivere in qualsiasi posto e a qualsiasi titolo inesattezze per screditare la mia persona si divertirà con i miei legali”. L’arbitro Manuel Volpi di Arezzo, che ieri ha annunciato a sorpresa a soli 35 anni le sue dimissioni dell’Aia poche ore dopo aver diretto – non senza polemiche – la partita tra Cremonese e Pisa in Serie B, ha voluto precisare, sempre su Instagram ma stavolta con una Stories, i motivi alla base del suo addio all’arbitraggio, in risposta a una serie di insinuazioni circa le dimissioni del fischietto classe 1988 originario di Città della Pieve, in Umbria. Lo riporta Sportface 

IKONE E BREKALO IN PARTENZA

https://www.labaroviola.com/schira-annuncia-ikone-potrebbe-lasciare-la-fiorentina-a-giugno-due-club-turchi-su-brekalo/251620/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok