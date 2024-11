Schira conferma: “Adli ha convinto la Fiorentina, sarà esercitato il riscatto, contratto di 5 anni”

Anche l’esperto di mercato Niccolò Schira attraverso il suo profilo X conferma le indiscrezioni apparse negli ultimi giorni sul futuro del centrocampista francese della Fiorentina Yacine Adli. Il club viola sarebbe infatti intenzionato ad esercitare già nelle prossime settimane il diritto di riscatto del giocatore fissato a Luglio con il Milan a 10,5 milioni di euro. Per lui pronto un contratto di 5 anni.

#Fiorentina are very satisfied with Yacine #Adli’s performances. Viola are planning to sign him on a permanent deal from #ACMilan at the end of the season. Fiorentina have an option to buy (€10,5M). Ready a contract until 2029. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 20, 2024