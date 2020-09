“Juventus senza soldi per Chiesa. Lirola in vendita, Piatek possibile. Vlahovic vuole sentirsi importante”

Nicolò Schira ha parlato a Radio Bruno, queste le parole sulla Fiorentina del giornalista della Gazzetta dello Sport:

“Se la Juventus non vende alcuni giocatori è difficile che possa prendere Chiesa e fare alla Fiorentina l’offerta giusta. Non è facile arrivare in questa situazione ai 55 milioni chiesti dalla società viola.

Per quanto riguarda Piatek l’Hertha Berlino chiede tanto ma la situazione può cambiare negli ultimi giorni di mercato. Il Lipsia aveva fatto un’offerta per Vlahovic, adesso bisogna capire qual è la situazione e con che testa il serbo tornerà in campo. Vlahovic ha bisogno di sentirsi importante. Lirola è in vendita, la Fiorentina ascolta le offerte e si guarda intorno. Piace Faraoni per sostituirlo. Milenkovic? Commisso non lo vende, lo avevano chiesto Inter e Milan”

LEGGI ANCHE, BATISTUTA CONTRO CECCHI GORI: “MI SONO SENTITO TRADITO”