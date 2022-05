Schira annuncia: “Fiorentina-Torreira: non è detta l’ultima parola. Prove di disgelo tra Commisso e l’agente”

Partita ancora aperta tra la Fiorentina e Lucas Torreira. L’esperto di mercato Nicolò Schira ha dato un aggiornamento sull’operazione per portare il centrocampista in maglia viola. Ecco le sue parole: “Prove di disgelo tra Rocco Commisso e l’agente di Lucas Torreira, Pablo Bentancur. Sul destino dell’uruguaiano alla Fiorentina non è ancora detta l’ultima parola“.

