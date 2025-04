Schira: “Biraghi verso l’addio definitivo alla Fiorentina. Il Torino prepara un contratto fino al 2027”

Cristiano Biraghi è vicino al trasferimento definitivo al Torino dopo la parentesi in prestito iniziata a gennaio. Il terzino sinistro, arrivato dalla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto, dovrebbe essere acquistato a titolo definitivo dai granata per una cifra di 100 mila euro, come riportato da Nicolò Schira. Il giocatore ha già raggiunto un accordo per un contratto fino al 2027.

Excl. – #Torino will trigger the option to buy (€0,1M) to sign Cristiano #Biraghi from #Fiorentina on a permanent deal. Already agreed personal terms for a Contract until 2027 with the left fullback. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 25, 2025