Schira: “Il Sassuolo non fa sconti per Berardi: servono 35 milioni. Continuano i contatti con Fiorentina e Atalanta”

Nicolò Schira ha parlato del possibile addio di Domenico Berardi al Sassuolo attraverso un tweet apparso sul suo profilo ufficiale Twitter. Ecco le parole dell’esperto di calciomercato:

“Domenico Berardi resta sempre convinto che sia giunto il momento per provare una nuova avventura: i suoi agenti sono al lavoro per spostarlo. Continuano i contatti con Fiorentina e Atalanta, ma il Sassuolo non fa sconti e vuole 35 milioni di euro”

Di seguito il tweet apparso sul profilo di Nicolò Schira.

