Dal Brasile: "Il Vasco De Gama vuole prendere Ikonè a titolo definitivo, deve ridursi l'ingaggio"

Secondo il portale Ntvascainos, pagina molto vicina alle vicende del Vasco De Gama, il futuro di Ikonè potrebbe essere in Brasile, Infatti come rivelato dal portale il Vasco vorrebbe acquistare Ikonè...

Secondo il portale Ntvascainos, pagina molto vicina alle vicende del Vasco De Gama, il futuro di Ikonè potrebbe essere in Brasile, Infatti come rivelato dal portale il Vasco vorrebbe acquistare Ikonè a titolo definitivo ed ha pronto per lui un contratto biennale con opzione per il terzo anno. La Fiorentina non ostacolerà la cessione del calciatore ed il prezzo del cartellino è ancora in fase di discussione tra i due club.

Tuttavia l'ostacolo più grosso per il trasferimento è quello di convincere Ikonè a trasferirsi in Brasile anche perché per farlo dovrebbe ridursi l'ingaggio che è fuori dai parametri Brasiliani. Vedremo se il club brasiliano riuscirà a portare Ikonè in Brasile e a togliere un esubero alla Fiorentina