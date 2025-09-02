Ikonè saluta la Fiorentina: "Qui sono cresciuto come uomo, porterò questi ricordi sempre con me"

Si è conclusa ieri l'avventura in Italia di Jonathan Ikonè, arrivato alla Fiorentina nel gennaio del 2021 per 15 milioni dal Lille e che ieri si è unito al Paris FC per 3 milioni. Il calciatore oggi s...

Si è conclusa ieri l'avventura in Italia di Jonathan Ikonè, arrivato alla Fiorentina nel gennaio del 2021 per 15 milioni dal Lille e che ieri si è unito al Paris FC per 3 milioni. Il calciatore oggi sui social ha salutato la Fiorentina, ed il Como, con un post su Instagram, queste le sue parole:

"Non è facile salutare… Fiorentina e Como resteranno sempre una parte importante della mia vita.

Grazie allo staff, ai miei compagni e a voi tifosi: senza di voi niente sarebbe stato lo stesso. Qui sono cresciuto, non solo come calciatore ma anche come uomo. Porterò questi ricordi con me per sempre.