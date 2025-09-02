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Ikonè saluta la Fiorentina: "Qui sono cresciuto come uomo, porterò questi ricordi sempre con me"

Si è conclusa ieri l'avventura in Italia di Jonathan Ikonè, arrivato alla Fiorentina nel gennaio del 2021 per 15 milioni dal Lille e che ieri si è unito al Paris FC per 3 milioni. Il calciatore oggi s...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2025 11:29
Ikonè saluta la Fiorentina: "Qui sono cresciuto come uomo, porterò questi ricordi sempre con me" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Si è conclusa ieri l'avventura in Italia di Jonathan Ikonè, arrivato alla Fiorentina nel gennaio del 2021 per 15 milioni dal Lille e che ieri si è unito al Paris FC per 3 milioni. Il calciatore oggi sui social ha salutato la Fiorentina, ed il Como, con un post su Instagram, queste le sue parole:

"Non è facile salutare… Fiorentina e Como resteranno sempre una parte importante della mia vita.
Grazie allo staff, ai miei compagni e a voi tifosi: senza di voi niente sarebbe stato lo stesso. Qui sono cresciuto, non solo come calciatore ma anche come uomo. Porterò questi ricordi con me per sempre.

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