Ikoné parte titolare e segna contro il Monza. Seconda rete in sette presenze con il Como
Jonathan Ikoné alla prima da titolare contro il Monza, trova la rete che ha portato momentaneamente in vantaggio il Como di Fabregas. Bellissimo gol grazie ad un fendente rasoterra alla destra di Tura...
A cura di Redazione Labaroviola
05 aprile 2025 15:55
Jonathan Ikoné alla prima da titolare contro il Monza, trova la rete che ha portato momentaneamente in vantaggio il Como di Fabregas. Bellissimo gol grazie ad un fendente rasoterra alla destra di Turati che porta l'incontro sull'1-0. Ricordiamo che il francese è in prestito oneroso dalla Fiorentina per 1 milione di euro fino a giugno, con diritto di riscatto fissato a 8.