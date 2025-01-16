Dalla Francia: "Il Paris FC in trattativa con la Fiorentina per Ikoné. Lui gradisce la destinazione"

Il Paris FC mette nel mirino l'esterno della Fiorentina: destinazione gradita, potrebbe tornare in patria dopo l'esperienza a Firenze

La Fiorentina è attiva sul mercato, sia per cercare rinforzi che per lavorare sulle cessioni, con l’obiettivo di ottimizzare la rosa. Tra i giocatori in bilico c’è Jonathan Ikoné, il cui futuro a Firenze appare incerto. Secondo RMC Sport, il Paris FC, club della seconda divisione francese, sarebbe interessato all’esterno francese e starebbe portando avanti una trattativa per assicurarsene le prestazioni.

Nonostante l’operazione sia complessa, i costi non rappresentano un ostacolo per la famiglia Arnault, proprietaria del club parigino. Come riportato da TMW, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per sbloccare l’affare. La destinazione sembra essere gradita a Ikoné, che avrebbe così l’opportunità di tornare in patria.

Accomando: “Sanabria ha definito tutto, Kouamé ancora no. Possibile chiusura dopo Fiorentina-Torino”

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