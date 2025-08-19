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La Repubblica: "Ikoné vuole lasciare l'Italia, accetta solo offerte dall'estero"

L'esterno francese della Fiorentina lascerà il campionato italiano dopo la parentesi vissuta al Como di 6 mesi

A cura di Mirko Carmignani
19 agosto 2025 14:58
La Repubblica: "Ikoné vuole lasciare l'Italia, accetta solo offerte dall'estero" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Come riportato dalla Repubblica, l'esterno francese ormai fuori dal progetto viola Jonathan Ikoné avrebbe deciso di non prendere in considerazione le offerte italiane per lui, infatti il giocatore arrivato a Firenze dal Lilla vuole andarsene dalla Serie A dopo l'esperienza vissuta a Como di 6 mesi che non è finita nel migliore dei modi e sta valutando le proposte provenienti dall'estero per proseguire la sua carriera dopo gli interessamenti in Italia del Sassuolo e del Torino mai raccolti.

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