La Repubblica: "Ikoné vuole lasciare l'Italia, accetta solo offerte dall'estero"

L'esterno francese della Fiorentina lascerà il campionato italiano dopo la parentesi vissuta al Como di 6 mesi

Come riportato dalla Repubblica, l'esterno francese ormai fuori dal progetto viola Jonathan Ikoné avrebbe deciso di non prendere in considerazione le offerte italiane per lui, infatti il giocatore arrivato a Firenze dal Lilla vuole andarsene dalla Serie A dopo l'esperienza vissuta a Como di 6 mesi che non è finita nel migliore dei modi e sta valutando le proposte provenienti dall'estero per proseguire la sua carriera dopo gli interessamenti in Italia del Sassuolo e del Torino mai raccolti.