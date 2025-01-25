Gazzetta: “Bologna, Iling Jr ha chiesto la cessione. Idea Ikoné in prestito secco, no della Fiorentina”

Italiano vuole Ikoné al Bologna

Il mercato del Bologna potrebbe prendere una via tanto inaspettata quanto tendente al passato. Vincenzo Italiano, infatti, potrebbe guardare alla sua vecchia squadra per un rinforzo last-minute in tema di trattative, specialmente qualora Iling-Junior dovesse decidere di partire. Il giocatore avrebbe chiesto di tornare in Premier per giocare di più. L'ex Juve è oggi di proprietà dell'Aston Villa e una sua partenza lascerebbe scoperto il ruolo da esterno.

Il preferito di Italiano potrebbe diventare quel Jonathan Ikoné chiacchierato da molti ma ancora senza una vera offerta. I felsinei chiedono un prestito secco, che la Fiorentina non è disposta a concedere: Pradè e Goretti chiedono la cessione per monetizzare, oltre alla riluttanza a cedere a una diretta concorrente per l'Europa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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