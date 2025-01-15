Repubblica: "Il Chicago piomba su Ikonè ma lui vuole un trasferimento a titolo definitivo"

Ikonè è in uscita dalla Fiorentina

Si registrano movimenti per Jonathan Ikone. Dopo le richieste di prestito di Como e Bologna, dalla Francia danno il Nantes ed il Paris FC sul giocatore della Fiorentina che continua, però, a volere un trasferimento definitivo e non un semplice prestito. Per l’esterno ha bussato anche la squadra dei Chicago Fire Football Club. Lo scrive Repubblica.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-dennis-man-alla-fiorentina-loperazione-con-il-parma-si-puo-fare-a-15-milioni/284792/