Corriere dello Sport: “Firenze non vuole più vedere Ikoné ma Pradè chiede 11 milioni. Offerta del Nantes”

Bologna a caccia di un esterno destro, Italiano ha fatto il nome di Ikoné

Il Bologna sta cercando un esterno destro e Vincenzo Italiano avrebbe fatto il nome di Jonathan Ikonè, in uscita dalla Fiorentina. In queste ultime ore sono uscite altre due soluzioni, la prima è quella relativa a Jonathan Ikoné della Fiorentina, che a Firenze non vogliono più vedere neanche in cartolina ma per il quale Daniele Pradè sta chiedendo ugualmente 11 milioni di euro. Con il popolo viola che teme di doverlo continuare a seguire per mancanza di richieste (il Nantes avrebbe fatto un'offerta di 5 milioni con diritto). Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/repubblica-svela-commisso-a-breve-e-atteso-a-firenze-fara-sentire-la-sua-presenza-a-dirigenza-e-giocatori/286011/