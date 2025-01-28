Il retroscena del Corriere dello Sport: “Pradè non vuole vendere Ikoné al Bologna di Italiano”
Pradè apre alla cessione di Ikoné in prestito con diritto di riscatto
Vincenzo Italiano continua a insistere per Jonathan Ikonè. Il francese sembra essere un pallino dell'allenatore del Bologna che sarebbe disposto a tutto pur di portarlo alla corte di Sartori e Di Vaio.
Rivela qualche retroscena della trattativa. In queste ore, Daniele Pradè avrebbe aperto al prestito con diritto di riscatto per il francese, superando così l'ostacolo della richiesta di 11 milioni. Nonostante ciò, il Bologna resta una destinazione difficile. La dirigenza viola non vorrebbe avvantaggiare, con un'operazione in prestito, una diretta concorrente per l'Europa. A meno che il francese non inizi a rifiutare tutte le destinazioni.
Per questo motivo Daniele Pradè vorrebbe cedere in prestito Ikonè al Torino o al Como, ma non al Bologna. Ci sarebbe anche il Nantes in Francia pronto ad acquistarlo a titolo definitivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.
https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-frendrup-fazzini-e-fagioli-sono-troppo-costosi-la-fiorentina-lavora-al-prestito-di-cristante/286482/