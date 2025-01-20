Ceccarini rivela: "Ikoné via in prestito? No, la Fiorentina ha già 6 giocatori in prestito all'estero"

Il futuro di Ikoné a Firenze è in bilico, ma la sua cessione riscontra alcune criticità: "La Fiorentina ha già 6 giocatori in prestito

Jonathan Ikoné è finito nella lista delle possibili cessioni della Fiorentina in questa sessione di mercato invernale. Sull'esterno francese diversi club, tra cui i Chicago Fire, che hanno poi deciso di ripiegare su Jonathan Bamba dal Celta Vigo. Dalla Francia, invece, le voci sull'interesse del Paris FC, squadra di seconda divisione e che punta alla promozione in Ligue 1 attraverso un progetto ambizioso.

Il giornalista ed esperto di mercato Niccolò Ceccarini è intervenuto ai microfoni di RTV38, dove ha parlato della situazione legata all'esterno francese, la quale si incastra con la problematica relativa ai prestiti, che blocca l'ipotesi di un possibile prestito: "Ikonè non può lasciare Firenze in prestito - spiega l'esperto di mercato - perché la Fiorentina ne ha già ben 6 giocatori all'estero (Nzola, Infantino, Sabiri, Barak, Brekalo, Amrabat, ndr.) ". Si diversifica la situazione legata al terzino classe 2004: "Kayode invece può partire, essendo un Under 21, dunque per lui non ci sarebbero problemi. Sul terzino destro c'è forte il Brentford ma attenzione anche all'Ajax"

TMW, Palladino non è in discussione: Commisso ha ribadito la fiducia nel tecnico

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