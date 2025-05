Tuttosport: “Il Torino pronto a fare un offerta per Ikonè in caso di mancato riscatto del Como”

Sull’edizione odierna di Tuttosport si fa il punto sul mercato estivo del Torino e sulle idee per rinforzare la rosa a disposizione di mister Vanoli. Tra le idee della dirigenza granata per rinforzare l’attacco ci sarebbe anche quella di provare a trattare con la Fiorentina per Jonathan Ikonè, calciatore attualmente in prestito al Como con il diritto di riscatto.

I Lariani non hanno ancora fatto sapere ufficialmente ai viola se riscatteranno l’esterno francese per 8 milioni ed in caso di mancato riscatto anche il club di Urbano Cairo sarebbe pronto a fare un offerta alla dirigenza viola e mettersi in trattativa con la Fiorentina, vedremo quale saranno gli sviluppi.