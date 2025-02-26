Bernede: "Sono cresciuto al PSG con Adli, Weah e Ikoné. Jorko era il più forte di tutti"

Dopo aver condannato la Fiorentina alla terza sconfitta di fila, Bernede ha parlato anche di Jonathan Ikoné, suo ex compagno al PSG

Il "purgatore" della Fiorentina in Hellas Verona-Fiorentina Antoine Bernede si è raccontato in esclusiva a Cronache di spogliatoio, toccando numerosi temi, partendo proprio dal gol contro i viola che è valso i 3 punti agli scaligeri. E sentite cosa dice di Ikoné:

Sono contento di aver aiutato il Verona a vincere contro la Fiorentina, qui in Italia voglio dire la mia e far vedere le mie qualità. Sono cresciuto nel PSG e ho condiviso lo spogliatoio con tanti giocatori che adesso sono in Serie A: Adli, Weah, Ikoné... ma Jorko era il più forte di tutti.