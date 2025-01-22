Corriere dello Sport: “Ikoné via? Sì ma in prestito solo in Italia. Sennò serve addio a titolo definitivo”

Tanti punti interrogativi sul futuro del francese

Stesso discorso per Jonathan Ikoné: se il francese non sarà chiesto da una squadra nostrana, non potrà partire in prestito. Marc Ferracci, presidente del Paris FC interessato al classe '98, si è espresso così: «Non so se ha voglia di venire. Stiamo lavorando su diverse opzioni e faremo una scelta al momento giusto». Lo riporta il Corriere dello Sport.

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