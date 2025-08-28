Nazione: "Pablo Marì ha offerte da Grecia e Brasile, Beltran è stato offerto allo Sportin Lisbona"

Di certo il mercato in uscita della Fiorentina batterà diversi colpi da qui alle 20 di lunedi sera. Pradè deve alleggerire più possibile il monte ingaggi. Fra quelli che non sono esuberi, Pablo Mari r...

Di certo il mercato in uscita della Fiorentina batterà diversi colpi da qui alle 20 di lunedi sera. Pradè deve alleggerire più possibile il monte ingaggi. Fra quelli che non sono esuberi, Pablo Mari rimane sempre in odor di cessione. Ha diverse richieste tra Grecia e Brasile, potrebbe scegliere di andare a giocare titolare anziché rimanere da riserva alla Fiorentina. Discorso analogo per Parisi. La sua è una situazione più complicata. Chiuso da Gosens, a sinistra potrebbe essere insidiato anche da Fortini. La Fiorentina è pronta a rinnovargli il contratto fino al 2029, ma potrebbe valutare anche un prestito per farlo giocare. Non dovesse concretizzarsi niente entro lunedì, se ne riparlerebbe a gennaio.

Zero sussulti sul fronte Beltran. Dopo i no a Flamengo e Cska, il Vikingo resta nel mirino del Parma. Proposto nelle ultime ore allo Sporting Lisbona, sullo sfondo rimane l'ipotesi River Plate, così come quella di una permanenza fino a gennaio. Ikoné valuta la proposta del Paris Fc, Barak oscilla fra Cagliari e Verona. Lo scrive La Nazione nell'edizione odierna