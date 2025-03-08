Ikonè segna col Como, non aveva mai segnato quest'anno in serie A. Ultima rete la scorsa stagione

Ikonè segna il gol del vantaggio del Como contro il Venezia. Si tratta della prima gioia in campionato per il calciatore di proprietà della Fiorentina

Como in vantaggio al 49' contro il Venezia. Paga subito la scelta di Fabregas che a inizio ripresa ha mandato in campo Jonathan Ikone, con l'ex Fiorentina che ha recuperato un pallone sulla trequarti, ha puntato l'area di rigore, avendo fortuna dopo aver sbagliato un passaggio filtrante: il pallone è tornato sui suoi piedi e lo stesso numero 19 lariano ha battuto poi Radu con un diagonale preciso di sinistro. Per il calciatore di proprietà della Fiorentina è il primo gol in serie A in questa stagione, l'ultimo gol lo scorso anno contro la Salernitana. Ikonè si è trasferito a Como con la formula del prestito oneroso di 1 milione con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Cifra che poi il club comasco deciderà se sborsare o meno, in base all'intenzione di comprare a titolo definitivo il classe 98 francese.