Tuttosport svela: “Il Como vuole riscattare Ikonè per 8 milioni. Il giocatore è fuori dai piani della Fiorentina”

Il Como è la società più ambiziosa in questa Serie A, e per capirlo basta vedere le cifre spese sul mercato in questa stagione. I lariani già in estate avevano rinforzato la rosa di Fabregas, ed a gennaio sono arrivati colpi importanti, come Diao e Caqueret, per un totale di 96 milioni. Tra questi c’è anche Jonathan Ikone. Il francese sabato scorso ha trovato la sua seconda rete in maglia Como, e nelle ultime settimane il suo rendimento sta crescendo. Per questo la società sembra intenzionata ad esercitare il diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Per la Fiorentina sarebbe una bella notizia, dato che ormai il francese sembrava fuori dai piani. Lo scrive Tuttosport.