Nazione: “Maxi offerta dei Chicago Fire per Ikonè ma occhio alla volontà di Jorko”

Il mercato intorno all'esterno sembra essersi sbloccato

Sul fronte Ikoné le notizie si rincorrono e il mercato pare essersi sbloccato intorno all'esterno. Specialmente quello francese. Si è parlato del Paris Fc, del Nantes e del Lens per un ritorno in patria, ma l'offerta che potrebbe far saltare il banco è arrivata dalla Mls, con i Chicago Fire che sarebbero disposti a mettere sul tavolo diversi soldi per la Fiorentina e per il calciatore. Attenzione però alla volontà di Jorko, che già in estate ha rifiutato idee e proposte per abbandonare l'Europa a suon di milioni. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/il-corriere-dello-sport-scrive-contatti-tra-la-fiorentina-e-tudor-nello-sfogo-di-prade-anche-palladino/284729/