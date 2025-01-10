Gazzetta: "Italiano vuole Ikonè al Bologna. Rifiutato il prestito secco, la Fiorentina vuole l'obbligo"

La Fiorentina per Ikoné spese 15 milioni

Il Bologna di Vincenzo Italiano è sulle tracce di Jonathan Ikoné, per il quale avrebbe già chiesto un prestito secco rifiutato dalla Fiorentina, che vuole almeno l'obbligo di riscatto. I felsinei hanno sondato il terreno per l'ex Lille assieme al Como e al Trabzonspor, ma la risposta della dirigenza di Commisso è stata la stessa per tutti: va bene il prestito ma in allegato deve esserci l’obbligo di riscatto. La Viola spese 15 milioni per il francese e oggi il valore sarebbe sensibilmente abbassato, ma il sondaggio è stato fatto a livello esplorativo e col prestito: per questo la pista è complicata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-luiz-henrique-complicato-prade-ha-un-piano-b-un-giocatore-top-secret-e-di-livello/284111/