Nazione: “Centrocampo? I nomi sono tanti ma prima serve la cessione di Ikonè, si attende la sua riposta”
Per Ikonè sono arrivate diverse offerte ai viola
Sul fronte Luiz Henrique continua il lavoro sottotraccia dei tanti (forse troppi) intermediari. L'obiettivo è spostare in Europa il calciatore nella sessione invernale. Anche lui ha espresso il gradimento per la Fiorentina, ma la distanza tra domanda e offerta rimane di 10 milioni.
Per questo circola forte il nome di Dennis Man come alternativa. A livello di ruolo siamo li. I candidati in mediana. Da Lovric a Frendrup, passando per Matic, Bondo e Cristante. Qualche discorso è già stato avviato, niente però che al momento possa far pensare a chiusure imminenti. Prima la Fiorentina vuole capire cosa accadrà con Ikoné. Di offerte ne sono arrivate (dalla Francia e dall' MLS), tocca a lui adesso rispondere. Lo scrive La Nazione.
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-palladino-e-sotto-esame-lui-piu-dei-giocatori-torino-e-lazio-decisive/284884/