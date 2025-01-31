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Ora è ufficiale, Jonathan Ikoné è un nuovo giocatore del Como. Il comunicato del club

Ikoné al Como: prestito con opzione di acquisto fino a fine stagione. Arriva il comunicato del club lombardo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 gennaio 2025 13:47
Ora è ufficiale, Jonathan Ikoné è un nuovo giocatore del Como. Il comunicato del club -
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Jonathan Ikoné inizia la sua nuova avventura al Como. Ufficiale il prestito con opzione di acquisto fino a fine stagione. Il comunicato del club lombardo:

"Como 1907 è lieto di annunciare che Nanitamo Jonathan Ikoné si è unito al club dall’ ACF Fiorentina in prestito con opzione di acquisto fino al termine della stagione".

Palladino: “Comuzzo è legato alla Fiorentina. Cataldi e Colpani non si sono allenati. Dispiace per Ikonè”

https://www.labaroviola.com/palladino-comuzzo-e-legato-alla-fiorentina-cataldi-e-colpani-non-si-sono-allenati-dispiace-per-ikone/286954/

 

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