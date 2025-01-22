Dalla Turchia: il Trabzonspor ha intensificato i contatti con la Fiorentina per Ikoné

Il futuro di Jonathan Ikoné sembra essere sempre più lontano dalla Fiorentina. E dopo il Chicago Fire, anche il Trabzonspor mette il calciatore francese nel mirino. Stando quanto riportato dal portale...

Il futuro di Jonathan Ikoné sembra essere sempre più lontano dalla Fiorentina. E dopo il Chicago Fire, anche il Trabzonspor mette il calciatore francese nel mirino. Stando quanto riportato dal portale Sabah, il club ha intensificato i contatti con la Fiorentina. Ma non solo. Yusuf Yazici, ex compagno di Ikone al Lille, avrebbe già chiamato il francese, parlandogli bene della squadra e della città.

CATALDI ASSENTE ALL'ALLENAMENTO

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