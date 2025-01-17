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Nazione: "Ikonè non vuole lasciare la Fiorentina: no a mete esotiche ed MLS"

La speranza della Fiorentina è una cessione in Francia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 gennaio 2025 08:58
Nazione: "Ikonè non vuole lasciare la Fiorentina: no a mete esotiche ed MLS" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Jonathan Ikoné è sul mercato, ma al momento non è propenso a lasciare la Fiorentina. L'ex Lille ha fatto intendere le sue intenzioni al club: no a mete esotiche, no a un campionato di scarso livello tecnico. Al di là delle difficoltà evidenti riscontrate a Firenze si sente a tutti un calciatore importante. In Italia nessuno lo comprerà (il Como ha proposto il prestito, il Bologna si era interessato ma niente più). Non gradita la MLS resta la speranza di un ritorno in Francia. Il Paris Fc è il più interessato. Lo scrive La Nazione.

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