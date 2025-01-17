Nazione: "Ikonè non vuole lasciare la Fiorentina: no a mete esotiche ed MLS"

La speranza della Fiorentina è una cessione in Francia

Jonathan Ikoné è sul mercato, ma al momento non è propenso a lasciare la Fiorentina. L'ex Lille ha fatto intendere le sue intenzioni al club: no a mete esotiche, no a un campionato di scarso livello tecnico. Al di là delle difficoltà evidenti riscontrate a Firenze si sente a tutti un calciatore importante. In Italia nessuno lo comprerà (il Como ha proposto il prestito, il Bologna si era interessato ma niente più). Non gradita la MLS resta la speranza di un ritorno in Francia. Il Paris Fc è il più interessato. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/nazione-sanabria-kouame-lo-scambio-e-ai-dettagli-da-limare-qualcosa-sugli-stipendi/285025/