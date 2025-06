Tuttosport: “Ikoné tornerà alla Fiorentina, il Como non lo riscatta. Ora ci pensa il Torino di Baroni”

Secondo Tuttosport, il Torino è alla ricerca di rinforzi sulla trequarti per il nuovo tecnico Marco Baroni, deciso a puntare sul 4-2-3-1 come modulo base. Tra i profili seguiti con attenzione dal direttore sportivo granata, Davide Vagnati, figura anche Jonathan Ikoné, pronto a rientrare alla Fiorentina dopo il prestito al Como.

Il francese non è l’unico nome sul taccuino del club piemontese: piace molto anche Cyril Ngonge del Napoli, oltre a Tijani Noslin, recentemente allenato da Baroni alla Lazio. Curiosità: sia Ngonge che Ikoné erano già stati seguiti in passato dal Torino, che ora potrebbe tornare alla carica per uno di loro.