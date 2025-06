Clamoroso in Serie A: Milan-Como si potrebbe giocare in Australia per dare più visibilità al campionato

La Lega Serie A ha ricevuto una richiesta per giocare una gara in Australia: un’opzione potrebbe essere la partita fra Milan e ComoNei giorni scorsi la Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della stagione 2025/26. È stato confermato il criterio dell’asimmetria anche per la prossima annata, ma potrebbero esserci alcune novità. Una di queste sarebbe uno scenario del tutto inedito per la Serie A, ma non solo. La Lega Calcio, infatti, ha ricevuto una richiesta per giocare una gara a Perth, in Australia.

Si tratterebbe di una storica prima volta a livello mondiale, infatti nessuna gara di campionato si è mai giocata in un’altra nazione. Già nelle scorse settimane il presidente della Lega Simonelli aveva dichiarato la volontà di giocare un match di Serie A all’estero, dunque la situazione resta da monitorare. Nella prossima stagione, dunque, potrebbe esserci la possibilità di vedere una partita di campionato giocata in Australia. Un’opzione sarebbe il match tra Milan e Como, previsto per la ventiquattresima giornata, nel weekend tra il 7 e l’8 febbraio 2026.

Al momento, però, nulla è stato ancora deciso. Come anticipato, sarebbe uno scenario completamente inedito non solo per il calcio italiano, ma a livello mondiale. Lo scrive Gianluca Di Marzio