Dalla Turchia sicuri: “Dirigenti della Fiorentina a Fenerbahçe per vedere Szymanski”

Secondo il giornalista Yağız Sabuncuoğlu che lavora nella tv turca Sports Digitale, la Fiorentina starebbe seguendo un talento del Fenerbahçe. Queste le sue parole: “Il Napoli e la Fiorentina seguono Szymanski. So per certo che dirigenti delle due squadre erano presenti per vedere dal vivo la sfida Fenerbahçe e il Rizaspor. Gli emissari erano presenti per seguire il centrocampista polacco classe 1999”.

IL CAGLIARI DOVRA’ ANCORA FARE A MENO DI LUVUMBO