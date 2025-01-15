Dalla Turchia: “La Fiorentina sta spingendo per Szymanski. Sarà il colpo grosso di gennaio?”

Szymanski ił colpo sotto traccia?

Secondo il portale turco FenerMarkaj, che si occupa proprio della squadra di Istanbul, nei prossimi mesi il Fenerbahce darà il via ad un vero e proprio esodo di massa, con ben 9 nomi che verranno messi alla porta prima di giugno: tra questi alcuni nomi conosciuti, come Dzeko e Rodrigo Becao, ma anche l'obiettivo della Fiorentina Sebastian Szymanski: sempre dalla Turchia parlano di nuovi contatti tra le parti, con la società viola che starebbe spingendo per prendere il polacco. Sarà lui il colpo grosso di gennaio?

https://www.labaroviola.com/tuttosport-polveriera-fiorentina-palladino-rischia-lesonero-in-caso-di-ko-con-il-torino/284730/