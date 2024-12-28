Corriere dello Sport: “Fiorentina tra Gabri Veiga e Szymanski. Sul primo c’è il Villarreal. L’altro nome per giugno” 

Diversi i nomi che girano nell'orbita Fiorentina

Intanto, dalla Turchia rimbalzano varie voci su altri obiettivi della Fiorentina. Il primo è quello del centrocampista dell'Al-Ahli, Gabri Veiga: sul 2002 però è già forte il Villarreal. Infine c'è il nome di Sebastian Szymanski, proposto ma valutato più per giugno che per gennaio visto il muro del Fenerbahce e in particolare di José Mourinho. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/nazione-cedere-o-tenere-kayode-diverse-le-offerte-palladino-non-vuole-privarsi-di-parisi/282392/