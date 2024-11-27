Dalla Turchia affermano: "La Fiorentina fa sul serio per Szymanski, offerti 12 milioni al Fenerbahce"

Il mercato di gennaio è vicino e la Fiorentina ha bisogno di integrare la rosa con profili di spessore internazionale. Il polacco piace molto

Secondo il profilo X di Fener Medya, canale che segue le vicende del Fenerbahce, la Fiorentina sarebbe fortemente interessata ad un giocatore della squadra di Josè Mourinho.

Stiamo parlando del polacco Sebastian Szymanski, 25 anni, alla sua seconda stagione in Turchia: arrivato dalla Dinamo Mosca per poco meno di 10mln in due anni ha collezionato 15 gol e 22 assist in tutte le competizioni. Vanta anche 39 presenze con la nazionale polacca. Giocatore duttile sulla trequarti può giocare sia da ala che dietro le punte.

Dalla Turchia affermano che la Fiorentina alla ricerca di un'alternativa sugli esterni avrebbe offerto 12 milioni al Fenerbahce per il classe 99 ma i turchi non avrebbero ancora aperto ufficialmente ad una cessione.

La concorrenza per il giocatore è importante e già a gennaio potrebbe scatenarsi un'asta per lui. Napoli e Bayer Leverkusen sono anche loro alla finestra.

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