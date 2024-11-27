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Beltran e Gudmundsson insieme? Risponde Palladino: "Solo se attacchiamo e difendiamo tutti"

Beltran è il calciatore che ha preso il posto di Gudmundsson dopo il suo infortunio. Ma il ritorno del numero 10 si avvicina...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 novembre 2024 19:45
Beltran e Gudmundsson insieme? Risponde Palladino: "Solo se attacchiamo e difendiamo tutti" -
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Raffaele Palladino, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League, ha parlato anche della possibile coesistenza tra Gudmundsson e Beltran una volta che il giocatore islandese sarà tornato dal suo infortunio:

"Metteremo in campo i migliori giocatori possibili, chi si allena bene gioca, chi ha sempre grande predisposizione sia alla fase difensiva che offensiva scende in campo, io ho un gruppo di grandi uomini e grandi giocatori quindi questa è una soluzione. Più giocatori di qualità in campo ho e più è meglio. Possiamo vedere insieme Gudmundsson e Beltran, basta avere il giusto atteggiamento, si difende e si attacca da squadra. I ragazzi sanno come la penso, dipende da loro, non dipende da me. Gudmundsson quando tornerà troveremo le soluzioni migliori"

LE PAROLE DI CATALDI IN CONFERENZA STAMPA

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