Beltran e Gudmundsson insieme? Risponde Palladino: "Solo se attacchiamo e difendiamo tutti"

Beltran è il calciatore che ha preso il posto di Gudmundsson dopo il suo infortunio. Ma il ritorno del numero 10 si avvicina...

Raffaele Palladino, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida di Conference League, ha parlato anche della possibile coesistenza tra Gudmundsson e Beltran una volta che il giocatore islandese sarà tornato dal suo infortunio:

"Metteremo in campo i migliori giocatori possibili, chi si allena bene gioca, chi ha sempre grande predisposizione sia alla fase difensiva che offensiva scende in campo, io ho un gruppo di grandi uomini e grandi giocatori quindi questa è una soluzione. Più giocatori di qualità in campo ho e più è meglio. Possiamo vedere insieme Gudmundsson e Beltran, basta avere il giusto atteggiamento, si difende e si attacca da squadra. I ragazzi sanno come la penso, dipende da loro, non dipende da me. Gudmundsson quando tornerà troveremo le soluzioni migliori"

LE PAROLE DI CATALDI IN CONFERENZA STAMPA

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