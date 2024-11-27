Cataldi: "Voi pensate all'Inter ma noi pensiamo alla Conference. Io non sono ancora al 100%"

Danilo Cataldi ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa alla vigilia della gara di Conference

Danilo Cataldi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Pafos in Conference League, queste le parole del centrocampista della Fiorentina:

"Non c'è il rischio di pensare già all'Inter, le partite non sono facili come ha dimostrato l'ultima partita che abbiamo persa. Bove e Adli sono giovani ma hanno esperienza, hanno già giocato partite importanti e sappiamo tutti che dobbiamo pensare prima alla partita di domani che è importante.

Sto meglio, ancora non al 100%, abbiamo gestito bene questi problemi che avevo che però ancora non sono passati del tutto, ne ho parlato con il mister. Da un punto di vista tecnico sto cercando di mettermi a disposizione in base alle caratteristiche che abbiamo, Adli ha bisogno di gestire molto la palla, cerco di guidarlo in questo perchè è un giocatore incredibile che è innamorato della palla. Sto cercando di essere importante per tutti.

C'è entusiasmo, c'è voglia di far bene, io dico calma, capisco che la partita di domenica e attesa e importante ma i campionati non si decidono a Novembre, se dovesse andare bene o andare non cambierà nulla, noi dobbiamo avere un equilibrio che va mantenuto a prescindere dai risultati

UNA BUONA NOTIZIA ANCHE PER LA FIORENTINA

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