CorSport, emissari della Fiorentina a visionare Szymanski del Fenerbahce. Ma Mourinho fa muro

Ci sono anche altri rumors che rimbalzano in ottica Fiorentina per la sessione invernale di calciomercato, scrive il Corriere Dello Sport. Dalla Turchia negli ultimi giorni è rimbalzato il nome di Seb...

Ci sono anche altri rumors che rimbalzano in ottica Fiorentina per la sessione invernale di calciomercato, scrive il Corriere Dello Sport. Dalla Turchia negli ultimi giorni è rimbalzato il nome di Sebastian Szymanski del Fenerbahce. I viola hanno visionato il centrocampista polacco tramite appositi emissari, tuttavia non sarà facile strapparlo a Mourinho che ha fatto sapere alla sua società di non volersene privare. Quanto meno a gennaio. Oltretutto la Fiorentina starebbe cercando un profilo più duttile, sempre con caratteristiche offensive ma che possa giocare sia a destra che a sinistra.

FIORENTINA-UDINESE È STATA GIOCATA 44 VOLTE, LA FIORENTINA HA VINTO 29 VOLTE E PERSO SOLO IN 5 OCCASIONI

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