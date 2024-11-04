Corriere dello Sport esalta la Fiorentina: “Si può dire? Questa squadra è da Champions League”

Queste vittorie sporche riflettono la concretezza

La Fiorentina ha ottenuto una seconda vittoria "sporca" consecutiva, battendo il Torino dopo il successo a Genova, portando a cinque la serie di vittorie in campionato (sette contando la Conference League). Questo filotto proietta la squadra a soli tre punti dalla capolista Napoli, in una posizione di alta classifica che fa sognare i tifosi e sembra avvicinarla alla zona Champions.

La partita contro il Torino ha avuto dinamiche simili a quella contro il Genoa: la Fiorentina ha gestito il possesso contro un Torino schierato in attesa, cercando di sfruttare ogni minimo errore. La svolta è arrivata al 41', quando un lungo rilancio di Ranieri ha messo Kean in condizione di segnare, approfittando di un errore difensivo di Maripan. Nonostante i tentativi del Torino di riequilibrare il match, inclusi due pali colpiti da Pedersen e Mandragora, la Fiorentina è riuscita a mantenere il vantaggio.

Queste vittorie "sporche" riflettono la concretezza e l'identità di squadra raggiunte dalla Fiorentina, che sa adattarsi agli avversari e difendere i risultati, alimentando cosi il sogno dei tifosi viola. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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