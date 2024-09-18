Gasperini: "La vittoria di domenica con la Fiorentina ci ha dato morale. Quando vinci lavori meglio"

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Arsenal. Le parole del tecnico della Dea

L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro l'Arsenal, che si giocherà al Gewiss Stadium. Questo il suo commento, riportato da TMW, in merito ai 3 punti conquistati contro la Fiorentina:

"La vittoria di domenica con la Fiorentina ha dato un buon morale alla squadra. Aver vinto dopo essere andati in svantaggio è un segnale di crescita, la squadra è sempre molto presente e molto compatta. C'è ancora un po' di cantiere in corso come tutte le squadre, è chiaro che quando vinci lavori meglio. Atalanta diversa? Che l'avversario sia di assoluto valore lo sappiamo, le partite sono comunque tante, i nuovi andranno inseriti coi tempi e coi modi a seconda delle partite".

Gasperini: “Le difficoltà degli allenatori sono dettate da un mercato con date assurde, non è semplice”

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