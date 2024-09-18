Gasperini: "Le difficoltà degli allenatori sono dettate da un mercato con date assurde, non è semplice"

Gasperini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida della sua Atalanta all'Arsenal, tra i tanti temi toccati c'è stato anche quello dell'esonero di De Rossi e delle difficoltà degli allenat...

Gasperini ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida della sua Atalanta all'Arsenal, tra i tanti temi toccati c'è stato anche quello dell'esonero di De Rossi e delle difficoltà degli allenatori in questo momento della stagione, queste le sue parole:

"Sono sorpreso per la questione De Rossi, mi dispiace per lui. Le difficoltà sono dettate da un mercato che ha date assurde e mette in difficoltà gli allenatori. Non è semplice buttare dentro i nuovi acquisti, non funziona così. Devono esserci caratteristiche che si sposano insieme. La stagione è iniziata in modo strano. De Rossi mi piace molto sia come allenatore che come giovane emergente forte". Parole riportate da TMW

CASSANO SU PRADE'

https://www.labaroviola.com/cassano-prade-e-una-delle-poche-persone-del-mondo-del-calcio-che-non-ruba-soldi-e-onesto/268587/