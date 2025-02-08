Fiorentina in Champions, si può fare? Per qualificarsi potrebbero servire tra i 70 e i 72 punti

La scorsa stagione l'Atalanta è arrivata quarta con 69 punti. Quest'anno potrebbero servirne di più per qualificarsi in Champions League

L'obiettivo della Fiorentina è la Champions League. Nonostante Palladino stia cercando di nascondersi, le parole di Dodo e l'importante mercato di gennaio della società sono inequivocabili: i Viola vogliono tornare nell'Europa che conta, 15 anni dopo l'ultima volta.

Dopo la grande vittoria contro l'Inter nel recupero della 14esima giornata, la Fiorentina ha chiuso il girone d'andata in quarta posizione, a quota 35 punti. Una posizione che a fine anno vorrebbe dire Champions League, e quindi maggiori introiti (oltre che fama e prestigio). Guardiamo per esempio il Bologna, che nonostante l'eliminazione nella fase campionato ha portato a casa quasi 37 milioni di euro totali (dato Calcio e Finanza). Ma quanti punti serviranno alla banda di Palladino per riuscirci?

Per arrivare quarti potrebbero servire tra i 70 e i 72 punti, se non di più. Resta ovviamente da capire se anche il quinto posto varrà la qualificazione in Champions League, come successo nella scorsa stagione, quando l'Atalanta ha chiuso quarta a 69 punti e il Bologna quinto a 68. Potrebbero dunque bastare meno punti per tornare a giocare la massima competizione europea, così come potrebbero servirne di più. Di sicuro, ad oggi, c'è poco, ma se la Fiorentina eguaglierà l'andamento del girone d'andata potrebbe avere buone chance di farcela.

Di seguito le quarte classificate delle ultime 10 stagioni in Serie A, con i rispettivi punti:

Atalanta (23/24) - 69 punti

Milan (22/23) - 70 punti

Juventus (21/22) - 70 punti

Juventus (20/21) - 78 punti

Lazio (19/20) - 78 punti

Inter (18/19) - 69 punti

Inter (17/18) - 72 punti

Atalanta (16/17) - 72 punti

Inter (15/16) - 67 punti

Fiorentina (14/15) - 64 punti

LE PAROLE DI FUNARO SULLO STADIO

https://www.labaroviola.com/funaro-contro-linter-ho-vissuto-tante-emozioni-i-lavori-allo-stadio-procedono-come-da-programma/288176/