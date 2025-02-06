Dodô: "Dobbiamo arrivare in Champions League, è il nostro obiettivo. Così possiamo farcela"

Il terzino della Fiorentina Dodô ha svelato il reale obiettivo dei viola dopo la vittoria contro l'Inter per 3 a 0

Il terzino della Fiorentina Domilson Dodô è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la roboante vittoria dei viola contro l'Inter, nel recupero della 14esima giornata. Queste le sue parole:

Siamo stati bravi, ci siamo allenati forte per questa partita, sapevamo di essere in difficoltà per le assenze. Chi è sceso in campo è stato bravo, con l'atteggiamento giusto, continuiamo cosi e possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Dobbiamo arrivare in Champions League, è il nostro obiettivo, di tutti i giocatori. La Champions è bellissima, allo Shaktar l'ho giocata ed è veramente bello, se lavoriamo forte possiamo arrivarci. Gli assist a Kean? Gli ho abbassati perche all'inizio Moise aveva sbagliato un po' di gol, e gli avevo detto di abbassare a 4. Oggi ho fatto un grande assist, ne mancano 3 e mi paga la vacanza.

Nel momento debole abbiamo preso fiducia, non è facile uscire da un momento difficile come quello che abbiamo attraversato. Siamo felici per quanto fatto oggi, sono sicuro che possiamo arrivare in alto.

LE PAROLE DI KEAN

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